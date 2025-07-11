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أحمد الجندي يكشف تأثير أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام على مسلسل" الكبير أوي"

10:04 م الجمعة 11 يوليه 2025
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حل المخرج أحمد الجندي، ضيفا على برنامج "إنرجي بلس"، على المنصات المختلفة لراديو إنرجي 92.1.
وكشف مخرج الكبير أوي، لأول مرة عن تأثير الخلاف الذي وقع في وقت سابق بين الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام بعد اعتذار الأخير عن تقديم مسرحية في السعودية أثناء قصف غزة، وقال إنه فصل بين الاثنين في كواليس تصوير مسلسل الكبير أوي مشيرا إلى أن الأزمة تضخمت بسبب التعليقات السلبية والسوشيال ميديا وغيرها من الأسباب.

وأشار إلى أنه شخصيا حزن لهذا الخلاف بسبب قرب العلاقات بينهم جميعا موضحا أن كلا منهما كان له الحق وعليه خطأ واعترف لهما بذلك، ووصف الجندي علاقته بالفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام على أنهما أسرة متأثرا بنتيجة هذا الخلاف الذي تفاقم بشكل كبير.


أحمد الجندي مسلسل الكبير أوي بيومي فؤاد محمد سلام
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