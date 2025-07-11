حل المخرج أحمد الجندي، ضيفا على برنامج "إنرجي بلس"، على المنصات المختلفة لراديو إنرجي 92.1.

وتحدث عن اكتشاف رحمة أحمد وتقديمها دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي، قال الجندي: "بعد اعتذار دنيا سمير غانم عن استكمال المسلسل، كان من الضروري التفكير في فنانة تقدم الدور وقررنا يكون وجه جديد، لأن الناس دائماً هتعمل مقارنة".

وأكمل: "جاءت ترشيحات متعددة لرحمة أحمد بعد تقديمها العرض المسرحي ديجافو، وبعد 10 دقائق من المقابلة معها قررنا أن تكون هي من سيقدم الكبير أوي مع أحمد مكي بدلاً من دنيا سمير غانم"، وعن مشهد ليلة الزفاف، قال: "قمنا بتصوير المشهد خلال يوم كامل والتحضير له".

مسلسل "الكبير أوي" بطولة عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومصطفى غريب ومحمد شاهين وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.