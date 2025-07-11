إعلان

أحمد الجندي يكشف كواليس اختيار رحمة أحمد لدور مربوحة في " الكبير أوي"

10:01 م الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    الكبير قوي برفقة مربوحة أعلى برج القاهرة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة في الكبير أوي
  • عرض 18 صورة
    مربوحة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة في الكبير أوي 6
  • عرض 18 صورة
    رحمة أحمد في دور مربوحة
  • عرض 18 صورة
    رحمة أحمد في دور مربوحة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة تستغيث بسبب راقصة
  • عرض 18 صورة
    شيرين رضا - مربوحة - مهرجان المزاريطة - الكبير أوي الحلقة 29
  • عرض 18 صورة
    مربوحة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة وهنادي مهنا - مهرجان المزاريطة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة - مهرجان المزاريطة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة ستايل
  • عرض 18 صورة
    مربوحة والكبير - الكبير أوي 6 الحلقة 21
  • عرض 18 صورة
    مربوحة والكبير - الكبير أوي 6 الحلقة 21
  • عرض 18 صورة
    رحمة مربوحة
  • عرض 18 صورة
    مربوحة 2 - الكبير أوي 6 الحلقة 17
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حل المخرج أحمد الجندي، ضيفا على برنامج "إنرجي بلس"، على المنصات المختلفة لراديو إنرجي 92.1.

وتحدث عن اكتشاف رحمة أحمد وتقديمها دور مربوحة في مسلسل الكبير أوي، قال الجندي: "بعد اعتذار دنيا سمير غانم عن استكمال المسلسل، كان من الضروري التفكير في فنانة تقدم الدور وقررنا يكون وجه جديد، لأن الناس دائماً هتعمل مقارنة".

وأكمل: "جاءت ترشيحات متعددة لرحمة أحمد بعد تقديمها العرض المسرحي ديجافو، وبعد 10 دقائق من المقابلة معها قررنا أن تكون هي من سيقدم الكبير أوي مع أحمد مكي بدلاً من دنيا سمير غانم"، وعن مشهد ليلة الزفاف، قال: "قمنا بتصوير المشهد خلال يوم كامل والتحضير له".

مسلسل "الكبير أوي" بطولة عدد كبير من النجوم من بينهم أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومصطفى غريب ومحمد شاهين وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف.

المخرج أحمد الجندي اختيار رحمة أحمد لدور مربوحة دور مربوحة في الكبير أوي أحمد الجندي ببرنامج إنرجي بلس الفنانة رحمة أحمد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد الجندي يكشف تأثير أزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام على مسلسل" الكبير أوي"

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ