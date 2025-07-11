

كشف الفنان حسان العربي تفاصيل غيابه عن الساحة الفنية، وتعرضه لأزمات مادية نتيجة هذا الغياب، بجانب الأزمة الصحية الشديدة التي مر بها في الفترة الماضية، بعد أن خضع لعملية جراحية في القولون.

وتحدث حسان العربي عن التفاصيل عبر برنامج بنظرة تانية الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي، على قناة الشمس، وقال: كنت داخل أعمل منظار عادي على المعدة لما لقيت نفسي تعبان وبخس بشكل كبير فقولت أطمن ولما رحت صوروني وكتبوا على الفيس، المواقع كلها بدأت تقول دة تعبان وفي النهاية الموضوع الحمد لله طلع بسيط.

وكشف: أشرف عبد الباقي أول واحد كلمني لما عملت العملية، ولما اتصل قولتله الوضع بسيط وأنا كويس الناس بس كبرت الموضوع متقلقش.

وأوضح حسان العربي أن الفنان أحمد بدير يتواصل معه بشكل دائم وبينهما صداقة قوية، وجمعهما العديد من المواقف، ووصفه قائلا: أحمد بدير راجل جدع ولو حصلي أي حاجة أول واحد هكلمه هو أحمد بدير.