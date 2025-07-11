محمد ثروت يهنئ ابنته داليا بعد حصولها على درجة الماجستير

كتبت- منى الموجي:

هنأ المطرب الكبير محمد ثروت ابنته داليا محمد ثروت، بحصولها على درجة الماجستير في علوم الاقتصاد الأخلاقي والتنمية المستدامة من المملكة المتحدة.

وكتب المطرب محمد ثروت عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "⁨ ⁨فخور ببنتي الغالية، الدكتورة داليا محمد ثروت، اللي فرّحت قلبي ورفعت راسي بحصولها على شهادة الماجستير في علوم الاقتصاد الأخلاقي والتنمية المستدامة من جامعة أبيرتاي في المملكة المتحدة. تعبك ومثابرتك وإصرارك كانوا دايمًا مصدر إلهام لينا. ربنا يحققلك كل أحلامك يا روحي، ودايمًا أشوفك في أعلى المراتب".

جدير بالذكر أن المطرب محمد ثروت أحيا يوم الجمعة الموافق 17 يناير حفلا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية مع فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي.