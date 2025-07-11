صورة- إصابة غادة عبد الرازق في قدمها

كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن تعرضها لإصابة في قدمها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت الصور التي كشفت عن إصابتها عبر ستوري، حسابها الخاص على انستجرام، أثناء تواجدها وسط أحفادها.

وكتبت:" قدر الله وما شاء فعل".

وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" وظهرت في دور راقصة.

والفيلم بطولته النجم أحمد السقا وأحمد فهمي وتم عرضه حاليا في دور العرض السينمائي حاليا.