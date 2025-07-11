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صورة- إصابة غادة عبد الرازق في قدمها

07:56 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    النجمة غادة عبد الرازق
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    يوسف عمر مع غادة عبد الرازق
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    غادة عبد الرازق
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    غادة عبد الرازق من كواليس تصوير شباب امرأة رمضان 2025
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    غادة عبد الرازق خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس
  • عرض 17 صورة
    غادة عبد الرازق خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس
  • عرض 17 صورة
    غادة عبد الرازق ترتدي جاكت جلد بإطلالة غريبة
  • عرض 17 صورة
    غادة عبد الرازق ترتدي جاكت جلد بإطلالة غريبة
  • عرض 17 صورة
    غادة عبد الرازق 2
  • عرض 17 صورة
    غادة عبد الرازق
  • عرض 17 صورة
    غادة عبد الرازق
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    غادة عبد الرازق 3
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    غادة عبد الرازق
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    الفنانة غادة عبد الرازق
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    غادة عبد الرازق 4
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    غادة عبد الرازق
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كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن تعرضها لإصابة في قدمها أثناء قضاء عطلتها الصيفية.
ونشرت الصور التي كشفت عن إصابتها عبر ستوري، حسابها الخاص على انستجرام، أثناء تواجدها وسط أحفادها.
وكتبت:" قدر الله وما شاء فعل".
وشاركت الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرا في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" وظهرت في دور راقصة.
والفيلم بطولته النجم أحمد السقا وأحمد فهمي وتم عرضه حاليا في دور العرض السينمائي حاليا.

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غادة عبد الرازق إصابة غادة عبد الرازق
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