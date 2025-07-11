16 صورة من إطلالات درة في باريس.. والجمهور: "جميلة الجميلات"

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي عبر موقع انستجرام، صورًا من أحدث ظهور بإطلالات مختلفة، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية "باريس".

وظهرت درة بملابس أنيقة بعضها يصلح للسهرة والآخر للظهور في مناسبات نهارية، وعلقت "3 أيام من الموضة في باريس، شكرا جدا".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، معبرين عن إعجابهم بإطلالاتها، وكتب بعضهم: "جميلة الجميلات"، "أيقونة الأناقة والجمال"، "حبيبة القلب الغالية"، "الأناقة التونسية"، "بحبك أوي أوي أحلى درة، كل الفساتين القصيرة لإطلالة أنيقة وجميلة جدا"، "إيه الجمال ده"، "دائما حلوة".

جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما" مع مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم: النجمة يسرا، بالإضافة إلى: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، محمد أنور، كريم عفيفي، إخراج خالد أبو غريب، إنتاج ندى ورنا السبكي.