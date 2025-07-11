إعلان

16 صورة من إطلالات درة في باريس.. والجمهور: "جميلة الجميلات"

07:43 م الجمعة 11 يوليو 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة (23)
  • عرض 17 صورة
    درة
  • عرض 17 صورة
    درة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:
شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي عبر موقع انستجرام، صورًا من أحدث ظهور بإطلالات مختلفة، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية "باريس".
وظهرت درة بملابس أنيقة بعضها يصلح للسهرة والآخر للظهور في مناسبات نهارية، وعلقت "3 أيام من الموضة في باريس، شكرا جدا".
وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة، معبرين عن إعجابهم بإطلالاتها، وكتب بعضهم: "جميلة الجميلات"، "أيقونة الأناقة والجمال"، "حبيبة القلب الغالية"، "الأناقة التونسية"، "بحبك أوي أوي أحلى درة، كل الفساتين القصيرة لإطلالة أنيقة وجميلة جدا"، "إيه الجمال ده"، "دائما حلوة".
جدير بالذكر أن درة تشارك في بطولة فيلم "الست لما" مع مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم: النجمة يسرا، بالإضافة إلى: عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، محمد أنور، كريم عفيفي، إخراج خالد أبو غريب، إنتاج ندى ورنا السبكي.

درة إطلالات درة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

شبورة مائية وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غدًا السبت
الوطنية للانتخابات تُعلن الكشوف المبدئية لمرشحي مجلس الشيوخ