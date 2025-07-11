48 ساعة في باريس.. يسرا بإطلالات مختلفة والجمهور يعلق: ملكة

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا جديدة من أحدث إطلالة لها، أثناء تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت يسرا على الصور وكتبت "48 ساعة في باريس"، وظهرت مرتدية أكثر من إطلالة.

وعلق عدد من نجوم الفن على الصور، وأبدوا إعجابهم بها، وبينهم: الفنانة صبا مبارك التي كتبت "ملكة"، وعلقت الفنانة شيماء سيف "ديفا"، ووضعت الفنانات عبير صبري وكندة علوش وجومانا مراد قلوب.

ولاقت الصور إعجاب جمهور يسرا، ومن بين تعليقاتهم: "يسرا.. نيكول كيدمان العرب"، "رائعة"، "يسرا دائما وأبدا"، "قمر وراقية"، "ملكة مصرية".

جدير بالذكر أن يسرا تشارك في بطولة فيلمين من المقرر طرحهما قريبا: بنات فاتن، الست لما، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.