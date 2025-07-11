بدء تشييع جنازة الفنانة شروق

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة شروق التي وافتها المنية اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

وقال منير مكرم، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "يتم تشييع جنازة الفنانة شروق عقب صلاة عصر اليوم الجمعة بمسجد السيدة نفيسة، لدفنها بمدافن البساتين".

وكان منير مكرم، أعلن خبر وفاة الفنانة شروق بعد صراع مع المرض، طالبا من محبيها الدعاء لها.

ورحلت الفنانة شروق عن عالمنا بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عاما، عقب رحلة طويلة بمشوارها الفني امتدت لقرابة الـ 168 عملا فنيا.