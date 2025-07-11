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بـ"فستان جريء أمام البحر".. أحدث ظهور لـ مي سليم والجمهور يعلق (صورة)

04:23 م الجمعة 11 يوليه 2025

أحدث ظهور لـ مي سليم

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها ارتدت خلالها فستان قصير أمام البحر خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر، الجميلة الرائعة المتألقة دايما، الأزرق يليق بك، مي القمر والعسل، الحلوة".

يذكر أن، مي سليم شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل" عبر راديو 9090، وشاركها بطولته محمد نشأت، وإيناس عز الدين.

مي سليم إطلالة جريئة إنستجرام
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