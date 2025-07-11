"المهن التمثيلية" تعلن وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

كتب- هاني صابر:

رحلت عن عالمنا اليوم الجمعة، الفنانة شروق بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، خبر وفاة الفنانة شروق بعد صراع مع المرض، طالبامن محبيها الدعاء لها.

وأضاف، أن أسرة الراحلة لم تحدد موعد ومكان جنازتها حتى الآن.

يذكر أن، الفنانة شروق من مواليد 20 مارس 1952 وبدأت نشاطها الفني في الثمانينيات بعد تخرجها من كلية الزراعة، وعملت بالسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وفي منتصف التسعينيات ركزت نشاطها الفني في التليفزيون، ومن أعمالها التليفزيونية "يوميات ونيس، قضية رأي عام، راجل وست ستات، ستات قادرة، الخفافيش، عرفة البحر، أم الصابرين، رقم مجهول، عبودة ماركة مسجلة".

ومن أعمالها السينمائية "نص يوم، إنت إيه، الخروج عن النص، فوبيا، دقي يا مزيكا، محترم إلا ربع".