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بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هدى الإتربي والجمهور يعلق (صور)

02:15 م الجمعة 11 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة هدى الإتربي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عرض أزياء جورج شقرا خريف وشتاء 2025-2026 في أسبوع باريس للأزياء الراقية".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمالك، قنبلة الجيل اللي تاعبة كل الجيل، جميلة الجميلات، حلوة".

يذكر أن، هدى الإتربي تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "بيج رامي" بطولة رامز جلال، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، وإخراج محمود كريم.

هدى الإتربي إطلالة جريئة إنستجرام
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