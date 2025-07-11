كتب- هاني صابر:

شاركت الإعلامية إنجي علي، مقطع فيديو ترقص فيه مع المؤلف تامر حبيب على أغنية "خطفوني" للهضبة عمرو دياب احدى أغاني ألبومه الجديد.

ونشرت إنجي، الفيديو وأغلقت خاصية التعليقات، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "خطفوني، عمرو دياب".

وكان عمرو دياب، قد طرح مؤخرا ألبومه الجديد الذي يحمل إسم "ابتدينا" وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

ويضم الألبوم الأغاني التالية:

خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي)