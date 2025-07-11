كتب- هاني صابر:

وجه الفنان بيومي فؤاد، رسالة رثاء للمخرج الراحل سامح عبدالعزيز، الذي وافته المنية أمس الخميس، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب بيومي، عبر حسابه على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا سامح لمحزونون".

وتابع: "نعزي أنفسنا.. الله يصبرنا على فراقك وأسرتك وكل أحبابك يا سامح..ونعزي السينما في مصر والوطن العربي".

وأضاف: "الصناعة والصناع والمبدعين والإبداع حزانى عليك وفقدوك بلا شك ولكن يبقى الأثر والتأثير.. تاريخك هيعيش للمستقبل وأعمالك حية بروح موهبتك وبصمتك.. فلتسعد في نعيم الجنة يا صديقي وإلى لقاء".

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.