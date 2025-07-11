كتب- هاني صابر:

أشعل النجم عمرو دياب حماس جماهيره في جدة، مساء الخميس بحفل غنائي ضخم على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، في واحدة من أضخم الحفلات الغنائية هذا الصيف.

وفي مفاجأة كبرى لجمهور جدة، قدّم عمرو دياب مجموعة من أغاني ألبومه الجديد “ابتدينا” لأول مرة على المسرح، وعلى رأسها: "خطفوني” – “شايف قمر” – “ماليش بديل” - و "يابخته".

تفاعل الجمهور مع الهضبة ورددوا كلمات الأغاني بحماس، رغم أنها تُعرض لأول مرة في مشهد عكس الشعبية الضخمة التي حققها الألبوم منذ طرحه قبل أيام.

وقدّم الهضبة باقة من أنجح أغانيه القديمة التي شكلت جزءًا من ذاكرة الجمهور العربي، منها:

“يا أنا يا لا” – “لو اتساب” – “قمرين” – “نور العين” – “العالم الله” – “ليلي نهاري” – “يا بخته” – “راجع” – “الحظ” – “الحوت” – “وغلاوتك”.

وظهر عمرو دياب في كامل لياقته الفنية، بتفاعل مستمر مع الجمهور، وتعليقات جميلة بين الأغاني، جعلت الحضور يشعر أنهم جزء من الليلة، لا مجرد متفرجين.

من ناحية أخرى، دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم بحسب آخر تحديثات المنصة الصادرة بالأمس، ليحتل المرتبة السابعة.