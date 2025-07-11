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منة عرفة تنشر إطلالات جريئة مختلفة على البحر من إجازتها الصيفية والجمهور يعلق

12:13 ص الجمعة 11 يوليو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لإطلالات جريئة مختلفة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت منة، الصور التي ظهرت فيها على البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أشعر بتحسن في الصيف".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، زي العسل، كبرتي يا منة، تحفة، مسكر، الحلوة منة".

وشاركت منة عرفة في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

منة عرفة السوشيال ميديا إنستجرام منة عرفة
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