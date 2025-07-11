مدحت العدل يحيي ذكرى وفاة شقيقه سامي العدل بـ"قصيدة حب"

كتب- هاني صابر:

أحيا الكاتب الكبير والمؤلف مدحت العدل، ذكرى وفاة شقيقه الفنان القدير سامي العدل الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو عام 2015.

ونشر مدحت، مقطع صوتي لقصيدة كتبها في حب شقيقه الراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "في ذكرى أخويا الغالي سامي العدل.. عمرك ما كنت مجرد أخ، كنت دايمًا الضهر والأمان والإيد اللي بتطبطب وتسند في كل وقت".

وأضاف: "عدى عشر سنين، بس افتقادنا لوجودك وسطنا لسه زي ما هو".

يذكر أن، الفنان القدير سامي العدل من مواليد مدينة المنصورة عام 1946، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل كممثل منذ أوائل السبعينات من خلال فيلم (كلمة شرف) في عام 1972، وشارك منذ ذلك الوقت بالعمل في السينما والتليفزيون والمسرح، ولكن كان أكثر عمله حتى مطلع الألفية الثالثة في السينما.

ومن أشهر أعماله: "حرب الفراولة، أمريكا شيكا بيكا، هستيريا، شورت وفانلة وكاب، أحلى الأوقات". وتركز أغلب نشاطه في السنوات الأخيرة في التليفزيون، ومن مسلسلاته: "ريا وسكينة، محمود المصري، قضية رأي عام، رمانة الميزان، الداعية".