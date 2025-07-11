حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت بملابس صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل سيارتها.

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت، بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

شاكيرا

ظهرت الفنانة شاكيرا بفستان أنيق باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

يارا

خضعت الفنانة يارا، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هاديء.

دانا حمدان

ظهرت الفنانة دانا حمدان، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها داخل صالة "الجيم".