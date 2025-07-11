إعلان

كارولين عزمي بملابس الجيم ونسرين طافش بإطلالة صيفية.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

12:30 ص الجمعة 11 يوليه 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    شاكيرا
  • عرض 10 صورة
    عمرو سعد
  • عرض 10 صورة
    غادة طلعت
  • عرض 10 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 10 صورة
    ميرنا نور الدين
  • عرض 10 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 10 صورة
    يارا
  • عرض 10 صورة
    دانا حمدان
  • عرض 10 صورة
    بسمة بوسيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

خطفت المطربة بسمة بوسيل، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، ظهرت بملابس صيفية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها داخل سيارتها.

غادة طلعت

ظهرت الفنانة غادة طلعت، بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك من أحدث ظهور لها.

شاكيرا

ظهرت الفنانة شاكيرا بفستان أنيق باللون الأصفر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس رياضية.

يارا

خضعت الفنانة يارا، لجلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بمكياج هاديء.

دانا حمدان

ظهرت الفنانة دانا حمدان، بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

عمرو سعد

شارك الفنان عمرو سعد، جمهوره عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة له ظهر خلالها داخل صالة "الجيم".

لقطات نجوم الفن بسمة بوسيل أمينة خليل نسرين طافش غادة طلعت ميرنا نور الدين شاكيرا كارولين عزمي يارا دانا حمدان عمرو سعد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبدالعزيز

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

من الصادق؟.. مجدي الجلاد يعلق على أزمة الحبتور والحكومة