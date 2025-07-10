ياسمين الخطيب توجه رسالة لـ عمرو دياب.. ماذا قالت؟

كتب - هاني صابر:

وجهت الإعلامية ياسمين الخطيب، رسالة للمطرب عمرو دياب، مؤكدة أن تقديرها له يتجاوز الجانب الفني، ليصل إلى احترامه الشديد لخصوصية حياته الشخصية، وقدرته على رسم حدود واضحة بينه وبين الجمهور.

وقالت الخطيب، ببرنامجها "مساء الياسمين" المذاع على قناة الشمس: "مش هتكلم عن ألبوم عمرو دياب، لكن هسجل إعجابي بيه على المستوى الإنساني أكتر من الفني".

وأشارت إلى أنه من المطربين القلائل الذين استطاعوا "تربية" جمهورهم على احترام الخصوصية في زمن صار فيه البعض يستغل الفن للتحدث عن الدين أو التبرير لسلوكياته الشخصية.

وأوضحت: "إحنا شايفين نجوم كتير بيتكلموا في الدين، منهم اللي بيقول للمشاهد لو وقت الصلاة جاي قوم صلي وسيب المسلسل، ومنهم اللي بيقول إحنا عارفين إن الغناء حرام وهنتوب.. طب ما تتوب! مين اللي ماسكك؟".

وأضافت، أن عمرو دياب عاش سنوات في علاقة علنية مع الفنانة دينا الشربيني، والجمهور كان يسأل باستمرار عن زواجهما، لكنه اختار الصمت، ولم يُجب حتى الآن.

كما أشارت إلى الهجوم الذي تعرّضت له ابنة عمرو دياب مؤخرًا قبل أن يظهر بها على المسرح ويغني معها، في رد غير مباشر قال فيه إن جمهوره لا يعنيه سوى الفن.

وأختتمت: "شكرًا لعمرو دياب، لأنه بيأكد إن الجمهور مالوش غير الفن وبس.. وبعيد عن حياته الشخصية تمامًا".