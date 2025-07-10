بإطلالة عروس البحر.. هاجر أحمد تحتفل بعيد ميلاد طفلتها

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعيد ميلاد طفلتها، وشاركت جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من الحفل، ظهرت خلالها بصحبة ابنتها وزوجها.

وعلقت هاجر على الصور "إلى أميرتي الغالية، أسأل الله أن يكون عامك الجديد ومستقبلك دائمًا على قدر اسمك، وأن يكون نصيبك من الحياة غاليًا كغلاك، مباركًا كضحكتك، دافئًا كحضنك، نقيًّا كقلبك".

جدير بالذكر أن هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، إخراج مرقس عادل، كما عُرض لها فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، إخراج عمرو عرفة.