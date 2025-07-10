كتبت- منى الموجي:

بعد فترة اقتربت من عامين، ابتعد خلالها عن الظهور وحتى عن التواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، عاد الفنان الشاب آدم الشرقاوي وكشف سر الغياب مشيرا إلى أنه مر بعدة أزمات صحية.

نشر آدم صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق "‎كان ليا فترة طويلة ما نزّلت بوستات، بس كنت محتاج أخد بريك. من سنتين كنت تعبان جدًا، كنت قريب من ١١٠ كيلو (٢٥٠ رطل)، ما كنتش قادر أتنفس كويس، عندي ضباب في الدماغ لدرجة إني ما كنتش فاكر أيامي بوضوح، آلام في المفاصل لدرجة إني ما كنتش قادر أقف كتير".

وتابع "والأسوأ إني كنت عندي جلطات دم في رجلي، وجسمي كله كان منتفخ بسبب مشاكل في الكلى. كنت بكره كل حاجة في نفسي، وما كنتش بعرف نفسي خالص لما أبص في المراية. دلوقتي أقدر أقول إني أصحّ من أي وقت فات. رجعت لوزني الطبيعي ٨٠ كيلو (١٨٠ رطل)، بحس إني رياضي أكتر من أي وقت، موجود جدًا في اللحظة (مافيش ضباب دماغ)، وكل أعضائي شغالة تمام".

وأضاف آدم "حتى لما كنت عندي مشاكل صحية، ربنا تفضل عليّ بفرص كتير، ولما حسيت إني صحتي اتحسّنت، استغليت الفرص دي. أنا شاكر لحياتي ولكل تحدي واجهته. بشكر ربنا إنه خلاني أمر بالتجربة دي عشان دلوقتي عندي نظرة جديدة للحياة وحاسس إني مش ممكن أتحطّم. شكرًا لكل الناس اللي بتدعمني. متحمّس إني أشارككم اللي كنت بشتغل عليه".

جدير بالذكر أن آدم الشرقاوي حقق نجاحا بمشاركته في أكثر من عمل فني في مصر، بينها: مسلسل لعبة نيوتن أمام النجمة منى زكي، وفيلم شماريخ بطولة النجمين آسر ياسين وأمينة خليل.





