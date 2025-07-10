كتبت- منى الموجي:

تمكنت المطربة شيرين عبدالوهاب، بحسب مصادر إعلامية لبنانية من دخول مخيم عين الحلوة، لتلتقي بالمطرب فضل شاكر.

وكان مفوّض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية رفض منح شيرين عبدالوهاب تصريح لدخول مخيم عين الحلوة لتسجيل وتصوير كليب حدوتة مع فضل شاكر، إذ وصلت إلى لبنان قبل أيام، ولم تستطع الحصول على التصريح طوال الفترة الماضية.

وتأتي زيارة المطربة شيرين عبدالوهاب، بالتزامن مع الإعلان عن استعدادها لتقديم ديو غنائي مع المطرب فضل شاكر، من كلمات وألحان جمانة جمال، وذلك بعد 22 عاما من تقديم أغنية "العام الجديد"، التي جمعت فضل وشيرين.

وبالتزامن مع انتشار خبر لقاء شيرين وفضل شاكر، كتبت جمانة جمال عبر صفحتها الرسمية على موقع X "ظبطت"، ورفعت علامة النصر.

جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، خضعا في يناير 2023، للتحقيق أمام السلطات اللبنانية، بسبب زيارتهما لمقر إقامة المطرب اللبناني فضل شاكر، المطلوب أمنيا بسبب صدور أحكام قضائية ضده.