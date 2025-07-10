موعد ومكان عزاء المخرج سامح عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن السينمائية، موعد ومكان عزاء المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، وذلك يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة الروضة والكوثر

وكتبت النقابة، عبر حسابها على فيسبوك: "عزاء الزميل المخرج/ سامح عبد العزيز، يوم الأحد الموافق 13 / 7 / 2025 بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس قاعة (الروضة والكوثر) تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".

وشُيعت عصر اليوم الخميس، جنازة المخرج سامح عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم تشييع جنازة سامح عبدالعزيز، بينهم روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، صبري فواز.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وأعلن خبر الوفاة، الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.