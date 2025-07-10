كتب- هاني صابر :

تصوير - أحمد مسعد:

سيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني ونجوم الفن الذين حضروا تشييع جنازة المخرج سامح عبدالعزيز التي أقيمت بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهدت مراسم تشييع الجنازة حضور المخرجة كاملة أبو ذكري وظهرت مصابة في قدمها "المغطاة بالشاش والرباط الطبي"، مما أثار قلق الجمهور عليها.

كما ظهرت الفنانة روبي طليقة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز وأم ابنته في جنازته، وأثار ظهورها قلق جمهورها لفقدانها الكثير من الوزن وتأثرها في وداع طليقها المخرج الكبير.

وحضر الفنان محمد سعد الجنازة مرتديا "كاب" بسبب ارتفاع درجة الحرارة. وشهدت الجنازة أيضا انهيار الفنانة سلوى عثمان من البكاء في وداع سامح عبدالعزيز.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور مراسم تشييع جنازة سامح عبدالعزيز، بينهم روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، صبري فواز.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.