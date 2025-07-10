إعلان

نانسي صلاح عن سامح عبدالعزيز: "هيوحشني جدا إنك تطمن عليا"

07:38 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز طيبة,.
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز زروبي وشيرين رضا
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز ونجلته طيبة_1
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز وزجته السابقة روبي
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز وروبي
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز وربي.
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز وسامي العدل
  • عرض 11 صورة
    المخرج الراحل سامح عبد العزيز
  • عرض 11 صورة
    سامح عبد العزيز وابنته طيبة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة نانسي صلاح، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، والذي غادر عالمنا صباح اليوم الخميس 10 يوليو، بعد مروره بأزمة صحية.

وكتبت نانسي "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله وحده ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى بغير حساب، مع السلامة يا طيب ويا رب تبقى مبسوط ومرتاح وربنا يصبر كل حبايبك، هيوحشني جدا إنك تطمن عليا زي ما كنت بتعمل، ألف رحمة ونور عليك، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

جدير بالذكر أن نانسي صلاح كانت أعلنت خطوبتها من المخرج سامح عبدالعزيز، لكن سرعان ما تم الانفصال بينهما.

وشُيعت جنازة سامح عبدالعزيز عقب صلاة عصر اليوم، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: كاملة أبو ذكري، سلوى عثمان، محمد سعد، محمد هنيدي، روبي، أحمد حلمي، سلوى محمد علي.

نانسي صلاح فيسبوك نانسي صلاح سامح عبدالعزيز جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إصابة مخرجة وصدمة الجمهور بسبب روبي.. لقطات من جنازة سامح عبدالعزيز(صور)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

من الصادق؟.. مجدي الجلاد يعلق على أزمة الحبتور والحكومة