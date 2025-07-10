نانسي صلاح عن سامح عبدالعزيز: "هيوحشني جدا إنك تطمن عليا"

كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة نانسي صلاح، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، والذي غادر عالمنا صباح اليوم الخميس 10 يوليو، بعد مروره بأزمة صحية.

وكتبت نانسي "لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله وحده ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك الفردوس الأعلى بغير حساب، مع السلامة يا طيب ويا رب تبقى مبسوط ومرتاح وربنا يصبر كل حبايبك، هيوحشني جدا إنك تطمن عليا زي ما كنت بتعمل، ألف رحمة ونور عليك، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء".

جدير بالذكر أن نانسي صلاح كانت أعلنت خطوبتها من المخرج سامح عبدالعزيز، لكن سرعان ما تم الانفصال بينهما.

وشُيعت جنازة سامح عبدالعزيز عقب صلاة عصر اليوم، بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، بينهم: كاملة أبو ذكري، سلوى عثمان، محمد سعد، محمد هنيدي، روبي، أحمد حلمي، سلوى محمد علي.