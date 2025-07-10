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بالـ"كاب".. محمد سعد يشارك في تشييع جنازة سامح عبدالعزيز (صور)

07:17 م الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    محمد سعد يشارك في تشييع جنازة سامح عبدالعزيز (2)
  • عرض 13 صورة
    كاملة أبو ذكري في جنازة سامح عبد العزيز (1)
  • عرض 13 صورة
    كاملة أبو ذكري في جنازة سامح عبد العزيز (2)
  • عرض 13 صورة
    روبي في جنازة سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    الفنانة سلوى عثمان في جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    هنيدي في جنازة الراحل سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    الفنانة سلوى عثمان في جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    صور من جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 13 صورة
    حسام داغر من جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز
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كتب- هاني صابر:

تصوير - أحمد مسعد

شارك النجم محمد سعد، في تشييع جنازة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وظهر محمد سعد مرتديا "كاب" في الجنازة بسبب صعوبة الجو وارتفاع درجة الحرارة.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا تشييع جنازة سامح عبدالعزيز، كل من روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

جنازة المخرج سامح عبدالعزيز سامح عبدالعزيز جنازة سامح عبدالعزيز مسجد الشرطة محمد سعد نجوم الفن
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