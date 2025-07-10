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25 صورة من جنازة المخرج سامح عبدالعزيز بحضور نجوم الفن

07:09 م الخميس 10 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد سعد
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي في جنازة سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    جنازة المخرج سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    روبي
  • عرض 25 صورة
    سلوى عثمان تبكي
  • عرض 25 صورة
    سلوى عثمان تبكي
  • عرض 25 صورة
    سلوى عثمان في جنازة سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    سلوى محمد علي والمخرجة كاملة ابو ذكري
  • عرض 25 صورة
    صبري فواز
  • عرض 25 صورة
    صبري فواز
  • عرض 25 صورة
    طارق النهري في جنازة سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    احمد حلمي
  • عرض 25 صورة
    كاملة أبو ذكري
  • عرض 25 صورة
    محمد حلاوة - رجل الأعمال
  • عرض 25 صورة
    محمد سعد في جنازة سامح عبدالعزيز
  • عرض 25 صورة
    محمد هنيدي
  • عرض 25 صورة
    طارق النهري
  • عرض 25 صورة
    روبي جنازة طليقها
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كتب- هاني صابر :

تصوير - أحمد مسعد

شُيعت عصر اليوم الخميس، جنازة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا تشييع جنازة سامح عبدالعزيز، كل من الفنانون روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، وآخرون.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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