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مصابة والشاش يغطي قدمها.. كاملة أبو ذكري في جنازة سامح عبد العزيز- صور

07:08 م الخميس 10 يوليه 2025
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    كاملة أبو ذكري في جنازة سامح عبد العزيز (2)
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    روبي في جنازة سامح عبد العزيز
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    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
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    الفنانة سلوى عثمان في جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 10 صورة
    هنيدي في جنازة الراحل سامح عبد العزيز
  • عرض 10 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 10 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 10 صورة
    صور من جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 10 صورة
    حسام داغر من جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز
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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- أحمد مسعد:

شاركت المخرجة كاملة أبو ذكري في جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وظهرت كاملة وهي مصابة في قدمها "المغطاة بالشاش والرباط الطبي"، مما أثار قلق الجمهور عليها.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: الفنانة روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، وآخرون، الذين حرصوا على توديع الراحل لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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المخرجة كاملة أبو ذكري جنازة المخرج سامح عبد العزيز سامح عبد العزيز كاملة أبو ذكري
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