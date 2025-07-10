تامر حبيب ناعيا سامح عبدالعزيز: "فيه حد عرفك وموقعش في غرامك؟"

كتب- هاني صابر :

نعى المؤلف تامر حبيب، صديقه المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 10 يوليو عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وكتب حبيب، عبر حسابه على إنستجرام: "فيه حد عرفك وما وقعش في غرامك؟، فيه حد عرفك ومضحكش من قلبه في كل ثانية أنت معاه فيها؟، فيه حد عرفك وماكانلاكش معاه موقف جدعنة ورجولة من اللي خلصوا من زمان؟".

وأضاف: "فيه حد عرفك إن شاالله مرة واحدة في حياته ومفضيلتش معلم معاه على طول؟، فيه حد قلبه أنضف ولا أحن ولا أرقى من قلبك؟، فيه حد قادر يصدق إن سامح عبد العزيز مشي بسرعة كدة؟".

وكان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

وشُيّعت جنازة المخرج الراحل بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.