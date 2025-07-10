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"خست النص وحزينة".. روبي تثير قلق الجمهور في جنازة المخرج سامح عبد العزيز

06:33 م الخميس 10 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
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    روبي في وداع طليقها
  • عرض 6 صورة
    جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 6 صورة
    روبي
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    روبي في جنازة سامح عبد العزيز
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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- أحمد مسعد:

ظهرت الفنانة روبي طليقة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز، وأم ابنته، في جنازته، إذ وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأثارت روبي قلق جمهورها لفقدانها الكثير من الوزن وتأثرها في وداع طليقها المخرج الكبير، وتداول الجمهور صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات التي عبرت عن قلق جمهورها من فقدانها الوزن بشكل ملحوظ، وجاءت كالتالي: "روبي شكلها اتغير، روبي خست جدا، خست النص من الحزن، فقدت وزنها، شكلها حزينة جدا، والد ابنتها الله في عونها".

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، وآخرون، الذين حرصوا على توديع الراحل لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبدالعزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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