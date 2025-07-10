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بالصور- محمد هنيدي في جنازة المخرج سامح عبد العزيز

06:21 م الخميس 10 يوليو 2025
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    الفنانة سلوى عثمان في جنازة المخرج سامح عبد العزيز
  • عرض 5 صورة
    الفنانة سلوى عثمان في جنازة المخرج سامح عبد العزيز
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    صور من جنازة المخرج سامح عبد العزيز
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    حسام داغر من جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز
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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- أحمد مسعد:

حرص النجم محمد هنيدي، على حضور جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن بينهم: الفنانة روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، وآخرون، الذين حرصوا على توديع الراحل لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر عمل جمع النجم محمد هنيدي والمخرج الراحل مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عُرض رمضان الماضي.

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محمد هنيدي جنازة المخرج سامح عبد العزيز نجوم الفن ميمي جمال سهر الصايغ أشرف زكي
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