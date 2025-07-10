كتبت- نوران أسامة:

تصوير- أحمد مسعد:

شُيع منذ قليل جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد إلى مثواه الأخير.

وشهدت الجنازة حضور وعدد من أصدقائه، بينهم الفنان محمد الصاوي، حسام داغر، ميمي جمال، نسرين أمين، سهر الصايع، محمد هنيدي، عفاف مصطفى.

وكان الراحل تعرّض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ ويدخل في غيبوبة.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر أعمال المخرج الراحل كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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