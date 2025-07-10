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"إنتهى المشوار وبكت الذكريات".. أحمد حلمي ينعى سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

05:43 م الخميس 10 يوليه 2025

المخرج الراحل سامح عبد العزيز

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كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد حلمي المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد تعرضه لتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

ونشر "حلمي، صورة الراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتب: "عشرة عمر طويلة كنت فيها أخ وصاحب مشوار طويل يا سامح كله ذكريات .. إنتهى المشوار وبكت الذكريات".

كان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

أحمد حلمي

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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