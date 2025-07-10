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وصول رجل الأعمال محمد حلاوة جنازة المخرج سامح عبد العزيز- (صورة)

05:38 م الخميس 10 يوليه 2025

محمد حلاوة

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كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل رجل الأعمال محمد حلاوة جنازة المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وشهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: الفنانة روبي، محمد هنيدي، ميمي جمال، ريهام حجاج، محمد لطفي، عفاف مصطفى، سهر الصايغ، أحمد فتوح، علاء مرسي، نسرين أمين، محمد الصاوي، حسام داغر، وآخرون، الذين حرصوا على توديع الراحل لمثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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