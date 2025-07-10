كتب-مصطفى حمزة:

تقوم المطربة شيرين عبدالوهاب، بزيارة إلى لبنان، بالتزامن مع ما تردد عن استعدادها لتقديم دويتو مع المطرب فضل شاكر.

وقال الفنان اللبناني فريد بوسعيد "نقيب نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، :" المطربة شيرين عبد الوهاب، وصلت بالفعل إلى لبنان، بهدف الزيارة، وليس لعمل ما ".

وعن ما تردد بشأن تقديم المطربة شيرين عبد الوهاب، طلب للحصول على الموافقة الأمنية لدخول مخيم عين الحلوة، ومقابلة المطرب فضل شاكر، تحدث المنتج والمتعهد اللبناني يوسف دندش، وقال : "وهل يعقل أن تمنح السلطات، تصريح أمني لمقابلة لشخص مطلوب من العدالة ؟"

وتأتي زيارة المطربة شيرين عبد الوهاب، بالتزامن مع الإعلان عن استعدادها لتقديم دويتو غنائي مع المطرب فضل شاكر، من كلمات وألحان جمانة جمال، وذلك بعد 22 عاما من تقديم أغنية "العام الجديد"، التي جمعت فضل وشيرين.

وخضعت المطربة شيرين عبدالوهاب، وزوجها السابق الفنان حسام حبيب، في يناير 2023، للتحقيق أمام السلطات اللبنانية ، بسبب زيارتها مقر إقامة المطرب اللبناني فضل شاكر، المطلوب أمنيا بسبب صدور أحكام قضائية ضده.