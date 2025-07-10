إعلان

بالصور.. وصول جثمان المخرج الراحل سامح عبدالعزيز مسجد الشرطة

04:47 م الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وصول جثمان المخرج الراحل سامح عبدالعزيز مسجد الشرطة
  • عرض 3 صورة
    وصول جثمان المخرج الراحل سامح عبدالعزيز مسجد الشرطة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- أحمد مسعد

وصل منذ قليل، جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز لمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضور طليقته الفنانة روبي وعدد من أصدقائه، بينهم الفنان محمد الصاوي.

وكان الراحل تعرّض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ ويدخل في غيبوبة.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر أعمال المخرج الراحل كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

اقرأ أيضًا:

وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ينعى المخرج سامح عبدالعزيز

وفاة المخرج السوري فواز كيلارجي

أحمد السقا ينعى المخرج الراحل سامح عبدالعزيز ويطلب من جمهوره الدعاء له

قرار جديد من المحكمة في قضية منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

سامح عبدالعزيز المخرج الراحل سامح عبد العزيز جنازة سامح عبدالعزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟
رسميا| اعتماد القواعد الجديدة لترقية موظفي الدولة.. تعرف على الشروط والحوافز
مصر تلغي تمييزا للعرب وتقرر معاملتهم كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية
قبل قرار المركزي.. الدولار يواصل الهبوط خلال تعاملات البنوك اليوم
لكافة البنوك.. "إنستاباي" يعود للعمل بكفاءة