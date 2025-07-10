بالصور.. وصول جثمان المخرج الراحل سامح عبدالعزيز مسجد الشرطة

كتبت- سهيلة أسامة:

تصوير- أحمد مسعد

وصل منذ قليل، جثمان المخرج الراحل سامح عبد العزيز لمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة حضور طليقته الفنانة روبي وعدد من أصدقائه، بينهم الفنان محمد الصاوي.

وكان الراحل تعرّض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ ويدخل في غيبوبة.

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يُذكر أن آخر أعمال المخرج الراحل كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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