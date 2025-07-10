أول تعليق لروبي بعد وفاة طليقها المخرج سامح عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة روبي طليقها المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد تعرضه لتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

ونشرت "روبي"، صورة الراحل عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون ، توفى إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد".

كان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

يذكر أن في عام 2014، تزوج سامح عبد العزيز من الفنانة روبي، وهي الزيجة التي حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجمهور، وانتهت علاقتهما بالانفصال، وأثمر عن تلك الزيجة ابنتهم طيبة.

اقرأ أيضًا:

"صناعة غير إنسانية".. عمرو سلامة يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة سامح عبدالعزيز





قرار جديد من المحكمة في قضية منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر





خسائر مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات





نسرين أمين تنعى المخرج سامح عبدالعزيز: "مع السلامة يا أطيب الناس"





بينهن روبي.. 3 نساء في حياة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز



