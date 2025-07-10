"أغلى الناس مات".. ريهام حجاج تنعى المخرج سامح عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة ريهام حجاج المخرج الراحل سامح عبد العزيز الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد تعرضه لتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

ونشرت ريهام مقطع فيديو يجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "أغلى الناس مات، أخويا حبيبي المخرج الكبير سامح عبد العزيز عشرة كبيرة جميلة أطيب و أجمل و ألذ وأشطر الناس راح، اللهم أسكنه فسيح جناتك وأرحمه برحمتك الواسعة يا رب".

وطالبت من جمهورها الدعاء له قائلة: "أمانة كل اللي يقرأ البوست يدعيله ويقرأ على روحه الحلوة الفاتحة، هتوحشني أوي أوي يا موحة".

كان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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