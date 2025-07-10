"كنت جاية أشوفك ومشيت قبل ماودعك".. عبير صبري تنعى المخرج سامح عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة عبير صبري المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد تعرضه لتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

ونشرت عبير صورة تجمعها بالراحل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ربنا يرحمك يا سامح ويغفرلك.. كنت جاية لك النهاردة الساعة تمانية المستشفى أشوفك، بس إنت مشيت قبل ماودعك".

وتابعت: "ربنا يرحم قلبك الطيب وروحك الجميلة.. اشتغلت معاك في (خيانة عهد)، و(يوتيرن)، و(جميلة)، و(ليلة العيد)، نجحت معاك كتير، وإنت مشيت فجأة، أنا زعلانة أوي وحزينة أوي. ربنا يجعل مثواك الجنة ويعفو عنك ويغفرلك يا رب".

وكان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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