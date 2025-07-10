"صناعة غير إنسانية".. عمرو سلامة يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة سامح عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة

عبّر المخرج عمرو سلامة عن حزنه الشديد بعد رحيل المخرج سامح عبد العزيز، منتقدًا في الوقت ذاته ظروف العمل القاسية في صناعة السينما المصرية، التي وصفها بأنها "غير إنسانية"، مقارنةً بالمعايير الصحية والمهنية في الخارج.

وكتب "سلامة" في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "المخرج أسامة فوزي توفى في عمر ٥٨.. المخرج حاتم علي توفى في عمر ٥٨..المخرج شوقي الماجري توفى في عمر ٥٨.. المخرج أحمد المهدي توفى في عمر ٥٩.. المخرج هاني جرجس فوزي توفى في عمر ٥٩ سنة.. المخرج عاطف الطيب توفى في عمر ٤٨.. وكذلك آخرهم المرحوم سامح عبدالعزيز عن عمر ٤٨ سنة.. ربنا يرحمه ويصبر حبايبه".

وتابع: "بينما، المخرج العالمي ستيفين سبيلبرج عمره ٧٧ ومازال يخرج أفلامًا إلى الآن، والمخرج مارتن سكورسيزي عمره ٨١، وفرانسيس فورد كوبولا عمره ٨٥، وودي آلن عمره ٨٨، وكلينت إيستوود عمره كام بقى؟ ٩٤ سنة".

وأضاف سلامة: "تباين بالتأكيد يدعو للتأمل في أسلوب الحياة، وثقافة الوعي بالصحة، وجودة المعيشة، لكنه يدعو أيضًا للتأمل في صناعة كاملة وظروفها اللي في معظم الأوقات غير إنسانية، وده على المخرجين.. تخيلوا باقي طاقم العمل والعاملين، رحم الله جميع المخرجين والعاملين اللي سابونا.. والباقي ياخد باله من نفسه".

كان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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