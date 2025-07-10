وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ينعى المخرج سامح عبدالعزيز

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس 10 يوليو، عن عمر ناهز 48 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وجاء في البيان الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك": "ينعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، المخرج الكبير سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم".

وتابع: "نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكان الراحل نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضه لتلوث في الدم.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.



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