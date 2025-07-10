نسرين أمين تنعى المخرج سامح عبدالعزيز: "مع السلامة يا أطيب الناس"

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة نسرين أمين المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 48 عامًا.

ونشرت نسرين صورة من كواليس أحد الأعمال التي جمعتهما عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "مع السلامة يا سامح يا أطيب الناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ويغفر لك يا رب".

وكان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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