قرار جديد من المحكمة في قضية منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر

كتب-مصطفى حمزة:

أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس قرار جديد بشأن الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعها من الغناء بمصر.

وقررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، والمتدخل فيها المحامي الحقوقي الدكتور هاني سامح، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، وذلك للإطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.

وأصدرت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، توصية بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها".

وأكدت التوصية القضائية، في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، أن قرار نقابة المهن الموسيقية، مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني".

وطالبت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في الدعوى التي أقامها محاميها محمد المناوي، قبول التظلم المقدم منها ضد قرار منعها عن الغناء داخل مصر، وإيقاف سريان القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية حتى صدور حكم نهائي بإلغائه".

وأوضحت هيفاء وهبي، في الدعوى، إن غيابها عن حضور جلسات التحقيق التي أعلنت عنها نقابة المهن الموسيقية، كان بسبب التزامها بحضور حفلات ومهرجانات خارج مصر، مؤكدة أن النقابة رفضت حضور محاميها الجلسات.