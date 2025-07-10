إدوارد ينعى سامح عبد العزيز: "مش قادر أصدق إنك مش موجود"

ادوارد يبكي بعد الحديث عن فترة مرضة في صاحبة السعا

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان إدوارد المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 10 يوليو عن عمر ناهز 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وكتب إدوارد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الله يرحمك يا سامح، مش قادر أصدق إنك مش موجود، قلبي وجعني أوي… عرفت من أختك إنك تعبان وحاولت أكلمك كذا مرة، يارب دخله جنتك على قد طيبة قلبه".

وكان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.



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