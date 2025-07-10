خسائر مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات

كتب-مصطفى حمزة:

تواجه الإعلامية مها الصغير، خسائر عديدة مع تصاعد أزمة اتهامها بسرقة لوحات فنية ونسبها لنفسها خلال ظهورها في برنامج "معكم".



وبدأت الأزمة، مع اكتشاف 3 فنانين من دول أوروبية مختلفة، وهم الدنماركية ليزا لاش نيلسون، والفرنسي سيتي، والألمانية كارولين ويندلين، أن الإعلامية مها الصغير، قامت بعرض لوحات تشكيلية لهم، ونسبتها لنفسها خلال ظهورها في البرنامج.



وواجهت مها، خسائر عديدة، حتى بعد اعترافها في بيان نشر عبر صفحاتها في مواقع التواصل، بالتعدي على حقوق الفنانة الدنماركية، واعتذارها عن ماحدث، وهو ما نرصده هنا.



بالقانون

وأعلن الفنان الفرنسي سيتي، اتخاذه الإجراءات القانونية ضد مها الصغير، دفاعا عن حقوقه الأدبية والمادية.



كلام كبير

حذفت صفحات قناة ON على منصات التواصل الاجتماعي البرومو الخاص ببرنامج الإعلامية مها الصغير الجديد "كلام كبير"، وذلك قبل أيام من عرض أولى حلقات البرنامج، والذي كان من المقرر عرض يوم الجمعة المقبل الموافق ١١ يوليو .



مصير مجهول

تواجه مها الصغير، شبح استبعادها من الظهور في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، ومازال مصير استمرار ظهورها الإعلامي، محاط بالشكوك .



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قامت مها الصغير، مع الجدل المثار حول سرقة اللوحات، بإغلاق الموقع التجاري الخاص بتصميماتها لشنط السيدات"Maha Al Sagheer Designs" ، مع حذف الصفحة الخاصة به في موقع "إنستجرام"،

