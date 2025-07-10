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بينهن روبي.. 3 نساء في حياة المخرج الراحل سامح عبدالعزيز

01:51 م الخميس 10 يوليو 2025
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    سامح عبد العزيز وابنته طيبة
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    سامح عبد العزيز وخيبطته السابقة نانسي صلاح
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    سامح عبد العزيز وربي.
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    سامح عبد العزيز وروبي
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    سامح عبد العزيز وزجته السابقة روبي
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    سامح عبد العزيز ونجلته طيبة_1
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    سامح عبد العزيز..
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    سامح عبد العزيز زروبي وشيرين رضا
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    سامح عبد العزيز
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    سامح عبد العزيز.
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    سامح عبد العزيز طيبة,.
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كتبت- نوران أسامة:

رحل المخرج سامح عبد العزيز عن عالمنا، تاركًا خلفه مسيرة فنية حافلة، إلى جانب عدد من الزيجات، والتي كان من أبرزها زواجه من الفنانة روبي.

وفيما يلي يعرض لكم مصراوي أبرز المحطات العاطفية في حياة المخرج الراحل سامح عبد العزيز:

الزيجة الأولى: الإعلامية داليا فرج

كانت أولى زيجات الراحل من الإعلامية داليا فرج، وظلّت تلك العلاقة بعيدة إلى حد كبير عن الأضواء، وأنجب منها ثلاث بنات هن: ''حبيبة'' و''دليلة'' و''جميلة''.

روبي.. الزيجة الأشهر

في عام 2014، تزوج سامح عبد العزيز من الفنانة روبي، وهي الزيجة التي حظيت باهتمام كبير من وسائل الإعلام والجمهور، وانتهت علاقتهما بالانفصال، وأثمر عن تلك الزيجة ابنتهم طيبة.

خطوبته من نانسي صلاح

وفي آخر فصول حياته العاطفية، أعلن سامح عبد العزيز خطوبته من الفنانة نانسي صلاح، وظهر الثنائي في عدة مناسبات معًا، لكن بعد فترة قصيرة، تم الإعلان عن فسخ الخطوبة دون توضيح الأسباب.

وكان المخرج سامح عبد العزيز تعرض لأزمة صحية شديدة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحسب ما أعلنه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

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سامح عبد العزيز روبي نانسي صلاح داليا فرج
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