أحمد السقا ينعى المخرج الراحل سامح عبدالعزيز ويطلب من جمهوره الدعاء له

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد السقا المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 48 عامًا، إثر تعرضه لتلوث في الدم أدى إلى دخوله في غيبوبة.

ونشر "السقا" صورة المخرج الراحل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "البقاء والدوام لله وحده، المخرج سامح عبدالعزيز في ذمة الله، اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك، نسألكم الفاتحة و الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش" الذي عُرض في عام 2025، من بطولة: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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