وفاة المخرج السوري فواز كيلارجي

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة الفنانين السورية، وفاة المخرج فواز كيلارجي، صباح اليوم الخميس، بمنزله.

وكشفت النقابة عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت:" وداعا الزميل الفنان القدير المخرج فواز كيلارجي إنا لله و إنا إليه راجعون".

وتقام صلاة الجنازة ، عقب صلاة العصر اليوم الخميس، في مسجد العثمان الكويتي، وتتقبل الأسرة العزاء يومي الجمعة و السبت في صالة نقابة المحامين.

المخرج الراحل فواز كيلارجي، قدم العديد من الأعمال التلفزيونية ، منها سلسلة "شعراء العربية" و "الشعر والشعراء" و"ديوان الحماسة" و"ملاعب القوافي" و"أعلام من الأدب المعاصر" و"سيرة الفتوحات" و"أعلام من التاريخ"، و سلسلة "دوحة المعرفة" .