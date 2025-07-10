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يسرا اللوزي تنعى سامح عبدالعزيز: "هنفضل دايمًا فاكرينك بضحكتك وحبك للسينما"

12:55 م الخميس 10 يوليه 2025

الفنانة يسرا اللوزي

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كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة يسرا اللوزي المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ونشرت "يسرا" صورة أرشيفية للراحل عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. سامح عبد العزيز، كنت دايمًا مليان حياة، وضحك، وجدعنة. من الناس اللي وجودهم في اللوكيشن كان بيخلي الشغل فيه متعة".

وتابعت: "اشتغلت معاك كذا مرة، وكل مرة كنت بستنى أشتغل معاك تاني… ربنا يرحمك يا سامح، ويجعل مثواك الجنة. هنفضل فاكرينك دايمًا بضحكتك، وخفة دمك، وحبك الحقيقي للسينما. خالص العزاء لأسرته وأصدقائه".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، قد أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الرسمي، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش" الذي عُرض في عام 2025، من بطولة: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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