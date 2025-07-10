بكلمات مؤثرة.. ريهام عبدالغفور تنعى المخرج الراحل سامح عبد العزيز

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة ريهام عبد الغفور المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 48 عامًا.

ونشرت ريهام، صورة تجمعها بالمخرج الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون خبر مفزع وحزين، الله يرحمك ويحسن إليك سامح عبد العزيز، هتوحشنا".

وكان الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أعلن خبر الوفاة عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب: "البقاء لله.. المخرج الكبير سامح عبد العزيز.. الجنازة عصرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الراحل كان فيلم "الدشاش" الذي عُرض في عام 2025، من بطولة: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.

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