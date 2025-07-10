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منها "حلاوة روح".. أفلام أثارت الجدل حول المخرج الراحل سامح عبدالعزيز

12:11 م الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فيلم حلاوة روح
  • عرض 3 صورة
    فيلم حلاوة روح لهيفاء وهبي
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كتب-مصطفى حمزة:


واجه المخرج الراحل سامح عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا اليوم الخميس، مواقف ساخنة عديدة بسبب أفلامه، ووصل الأمر إلى حد صدور قرار وزاري بمنع عرض فيلم من إخراجه.


وتعرض المخرج الراحل، انتقادات عديدة بسبب فيلم "حلاوة روح"، الذي قامت ببطولته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وزادت سخونة الهجوم مع بداية عرض الفيلم، قبل أن يقوم رئيس الوزراء وقتها المهندس إبراهيم محلب، في شهر أبريل 2014 بإيقاف عرضه، بدعوى وجود مشاهد خادشة للحياء و لا تناسب المجتمع المصري.


وقررت محكمة القضاء الإداري، في نوفمبر 2014، بوقف تنفيذ قرار وزير الثقافة بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للثقافة رقم 286 لسنة 2014 بسحب الترخيص الصادر لعرض فيلم "حلاوة روح"، ووقف عرضه بجميع دور العرض السينمائى.


خالد بن الوليد

أثار مشروع فيلم بعنوان "خالد بن الوليد" للمخرج سامح عبد العزيز ، في عام 2019 ، جدلاً واسعاً بسبب الاسم.

ورد سامح عبد العزيز أن اسم الفيلم مبدئي وليس نهائياً، وأن أحداثه تدور حول شارع خالد بن الوليد الشهير في الإسكندرية، و لا يمت بصلة للسيرة الذاتية لخالد بن الوليد، بل هو فيلم كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول المصايف الشعبية.

ورشح المخرج الراحل لبطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، وكريم عفيفي. وعقد جلسات عمل ممع مؤلفي الفيلم، أمين جمال ومحمد محرز، قبل توقف المشروع.


وقدم المخرج الراحل سامح عبد العزيز، 38 عمل، منها مسلسلات "الحارة"، و"رمضان كريم"، و"أرض النفاق" وأفلام (درس خصوصي، أسد و ابع قطط، الفرح، الليلة الكبيرة، ليلة العيد، أبو شنب، الدشاش)


وأعلن الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صباح اليوم الخميس، عبر حسابه الخاص في موقع "إنستجرام"، عن وفاة المخرج سامح عبد العزيز.


وكتب نقيب المهن التمثيلية:" البقاء لله المخرج الكبير سامح عبد العزيز، و الجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد".

المخرج الراحل سامح عبدالعزيز الراحل سامح عبد العزيز
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